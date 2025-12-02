Археологи нашли в пустыне в Судане 4000-летнее одинокое захоронение

Скелет мужчины сохранил следы тяжелой трудовой жизни. Поясничные позвонки были уплощены, вероятно, из-за постоянного ношения тяжестей. Голеностопный сустав на левой ноге был деформирован, что демонстрирует хроническую нагрузку, возможно, от долгой ходьбы по неровной местности. В результате археологи выяснили, что человек, которому принадлежал найденный ими скелет, был рабочим.