Врач раскрыла скрытую пользу яблок

Кардиолог Резник: яблоки могут снижать холестерин и препятствуют аритмии.

Источник: Комсомольская правда

Яблоки способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, об этом сообщила в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-кардиолог Елена Резник.

— Яблоки содержат пектины, способствующие выведению желчных кислот, что влияет на уровень холестерина. Кроме того, калий и магний, содержащиеся в яблоках, препятствуют развитию аритмий, — отметила доктор.

Врач добавила, что также фрукты богаты клетчаткой, которая играет ключевую роль в нормализации пищеварения и поддержке здоровой микрофлоры кишечника, что делает яблоки ценным продуктом для поддержания общего здоровья.

По данным телеканала «Царьград», в яблоках содержится большое количество витаминов, таких как С, А, витамины группы В. А еще фрукт спасает от железодефицита, потому что в плодах содержится достаточно большое количество железа.

Однако, яблоки могут повышать кислотность в желудке и вызывать негативные реакции. Поэтому людям, склонным к изжоге, лучше ограничить употребление кислых яблок, передает 360.ru.