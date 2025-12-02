Врач раскрыла скрытую пользу яблок

Яблоки способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, об этом сообщила в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-кардиолог Елена Резник.
— Яблоки содержат пектины, способствующие выведению желчных кислот, что влияет на уровень холестерина. Кроме того, калий и магний, содержащиеся в яблоках, препятствуют развитию аритмий, — отметила доктор.
Врач добавила, что также фрукты богаты клетчаткой, которая играет ключевую роль в нормализации пищеварения и поддержке здоровой микрофлоры кишечника, что делает яблоки ценным продуктом для поддержания общего здоровья.
По данным телеканала «Царьград», в яблоках содержится большое количество витаминов, таких как С, А, витамины группы В. А еще фрукт спасает от железодефицита, потому что в плодах содержится достаточно большое количество железа.
Однако, яблоки могут повышать кислотность в желудке и вызывать негативные реакции. Поэтому людям, склонным к изжоге, лучше ограничить употребление кислых яблок, передает 360.ru.