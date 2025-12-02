«Это стратегия»: Эксперт по этикету оценила тёплое начало переговоров Путина и Уиткоффа

«На самом деле разговоры о погоде, о красоте города характеризуют в принципе любой small talk, и это свидетельствует о том, что стороны в процессе небольшого разговора о погоде, городе, каких-то других окружающих элементов, говорят о том, что стороны пытаются друг на друга сонастроиться для того, чтобы дальше уже продолжать переговоры в рабочем ключе», — отметила специалист.
Однако, по словам собеседницы Life.ru, такая тёплая встреча Путина и американских гостей, начавшаяся не с протоколов, говорит о том, что российская сторона хорошо знает этикет переговоров, а также очень гостеприимна. По её словам, это всё — small talk в классическом его виде. Просто он для нас не очень привычен.
«Владимир Путин — стратег, он умеет расположить к себе, умеет вести переговоры, умеет общаться и принимать гостей, а также деловых партнёров. Россия всегда этим и отличалась — тёплый прием и правильно выстроенная стратегия», — заключила Богачёва.
Напомним, ранее началась встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа. В центре внимания — украинский кризис и американские инициативы по его разрешению. Россию на встрече также представляют помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), являющийся также спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах, кроме Уиткоффа, принимает участие зять Трампа Джаред Кушнер — известный предприниматель, инвестор и основатель компании Affinity Partners.
