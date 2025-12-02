Стало известно, какие блюда добавить в меню для здоровья сердца

Сердечно-сосудистые заболевания во многом связаны с образом жизни, а особенно с питанием. Инсульт, инфаркт и гипертония часто становятся последствиями того, что люди едят ежедневно. Об этом сообщил «РИАМО» врач-кардиолог Денис Соколов.