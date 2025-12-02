Стало известно, какие блюда добавить в меню для здоровья сердца

Сердечно-сосудистые заболевания во многом связаны с образом жизни, а особенно с питанием. Инсульт, инфаркт и гипертония часто становятся последствиями того, что люди едят ежедневно. Об этом сообщил «РИАМО» врач-кардиолог Денис Соколов.
Специалист отметил, что нездоровый рацион, богатый насыщенными жирами, трансжирами и солью, повышает уровень «плохого» холестерина и артериальное давление. Даже если человек ведет активный образ жизни, то постоянное питание фастфудом и полуфабрикатами постепенно разрушает сосудистую систему.
По его словам, рацион, который способен защитить сердце, богат овощами, фруктами, цельными злаками, бобовыми, рыбой и нежирными белками. Эти продукты снижают уровень воспаления в организме, поддерживают нормальный уровень холестерина и улучшают эластичность сосудов, подчеркнул Соколов.
