Стало известно, какие блюда добавить в меню для здоровья сердца

Кардиолог Соколов посоветовал добавить в рацион бобы и рыбу для здоровья сердца.

Источник: Комсомольская правда

Сердечно-сосудистые заболевания во многом связаны с образом жизни, а особенно с питанием. Инсульт, инфаркт и гипертония часто становятся последствиями того, что люди едят ежедневно. Об этом сообщил «РИАМО» врач-кардиолог Денис Соколов.

Специалист отметил, что нездоровый рацион, богатый насыщенными жирами, трансжирами и солью, повышает уровень «плохого» холестерина и артериальное давление. Даже если человек ведет активный образ жизни, то постоянное питание фастфудом и полуфабрикатами постепенно разрушает сосудистую систему.

По его словам, рацион, который способен защитить сердце, богат овощами, фруктами, цельными злаками, бобовыми, рыбой и нежирными белками. Эти продукты снижают уровень воспаления в организме, поддерживают нормальный уровень холестерина и улучшают эластичность сосудов, подчеркнул Соколов.

Ранее сайт «Страсти» сообщил о напитках, которые способны негативно повлиять на сердце. Так, в результате употребления большого количества кофе артериальное давление начинает расти, а сердце — биться чаще. А во время употребления алкоголя происходит спазм сосудов и повышается частота сердечных сокращений.