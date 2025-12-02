Стая косаток напала на яхту посреди ночи в Португалии

13 октября стая косаток в Португалии протаранила и потопила яхту Ti’fare, на борту которой находились пять человек. Из-за пробоины внутри судна стала стремительно набираться вода. Мужчине и женщине удалось подать сигнал SOS, который зафиксировало находившееся рядом рыболовное судно Silma. Рыбаки подобрали родителей и трех детей, также для эвакуации семьи с судна были задействованы португальские Военно-воздушные силы.