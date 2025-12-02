Стая косаток напала на яхту посреди ночи в Португалии

У побережья Португалии, где находится город Назаре, стая косаток в ночь с 1 на 2 декабря напала на яхту с семьей из Нидерландов на борту, которая направлялась из Лиссабона в Порту.
Посреди ночи пассажиров разбудила сильная качка, но они не сразу осознали, что на яхту напала стая косаток. Морские млекопитающие пробили корпус судна, и оно начало набирать воду. Голландцам удалось довести яхту до берега, в результате нападения никто не пострадал. Позднее власти изъяли судно для проверки, передает Daily Mail.
13 октября стая косаток в Португалии протаранила и потопила яхту Ti’fare, на борту которой находились пять человек. Из-за пробоины внутри судна стала стремительно набираться вода. Мужчине и женщине удалось подать сигнал SOS, который зафиксировало находившееся рядом рыболовное судно Silma. Рыбаки подобрали родителей и трех детей, также для эвакуации семьи с судна были задействованы португальские Военно-воздушные силы.
20 сентября косатки напали на 12-метровую парусную яхту, которая находилась вблизи португальского побережья Атлантики. Хищники преследовали судно около часа, пытаясь его перевернуть.