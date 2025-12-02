Маск обеспокоен тенденциями вымирания белых людей

Исходный пост, который прокомментировал Маск, содержал изображение с данными о доле белых людей в мире. В нем говорилось, что в 2021 году на белое население приходилось около 8% жителей планеты, тогда как 100 лет назад эта доля, по утверждению автора поста, составляла 35%. Автор публикации сделал вывод, что белые «на грани вымирания», однако источник этих статистических данных в посте указан не был.