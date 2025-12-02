Белорусские мобильные операторы назвали причины снижения качества связи. Об этом пишет газета «Рэcпубліка».
Начальник управления стратегического анализа и сервисов beCloud Анастасия Яцкевич назвала рост фактического потребления трафика абонентами. Он привела сравнение третьего квартала 2024-го и аналогичного периода 2025 года, когда этот показатель в среднем вырос примерно на 15% на каждого абонента.
«Объем трафика через сеть 4G на данный момент приближается к таким же значениям, как в 2024-м. То есть люди начинают больше пользоваться 4G, а также увеличивается количество контента, его потребление и тяжесть», — обозначила еще один фактор спикер.
Начальник управления интеграции и приемки объектов сотовой подвижной электросвязи beCloud Борис Монич отметил сезонную миграцию абонентов и увеличение количества пользователей при проведении массовых мероприятий в той или иной точке.
В свою очередь, начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун заметил, что телефоны, купленные за рубежом, не обязательно будут работать в Беларуси «на все сто». А заместитель генерального директора по техническим вопросам компании А1 Владимир Сачков посоветовал:
«Рационально покупать телефоны у операторов: они проходят внутреннее тестирование на совместимость с местными сетями, которое позволит избежать неожиданных сюрпризов. Не только iPhone, но и хорошие китайские мобильники имеют ограничения по региону».
Кстати, ранее Минсвязи Беларуси раскрыло, что некоторые стеклопакеты снижают качество мобильной связи до 1000 раз.
Также мы писали: коммунальщики пояснили, почему минчане не хотят переходить на поквартирный учет тепла.
А «Минскводоканал» сказал, кому из белорусов и при каких условиях откажут в замене счетчиков воды, и объяснил, как выявить утечку воды, если не слышен звук льющейся воды.