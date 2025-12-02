Стоимость въездных виз в Египет выросла до 45 долларов

Ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном 30-дневном безвизе для граждан КНР до 14 сентября 2026 года. Политолог Ирина Давидян заявила, что отмена визового режима для китайских туристов станет стратегическим шагом России на Восток и увеличит турпоток из Китая не менее чем на 30%. Эксперт подчеркнула, что решение создаст новые рабочие места в сфере услуг, увеличит налоговые поступления и укрепит деловые связи с Азией в условиях западных санкций.