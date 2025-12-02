Стоимость въездных виз в Египет выросла до 45 долларов

«В соответствии с решением Палаты представителей (нижняя палата парламента Египта — прим. ТАСС) было решено установить новую пошлину на въездные визы в размере, который не превышает $20 или эквивалентную сумму в иной иностранной валюте», — сообщается в указе.
Инициатива об увеличении сбора была внесена в парламент Министерством иностранных дел Египта и получила одобрение депутатов ещё 2 ноября. Однако это решение почти сразу вызвало критику внутри страны. Уже 11 ноября египетская федерация палат по вопросам туризма направила обращение премьер-министру Мустафе Мадбули и министру туризма Шерифу Фатхи с призывом вмешаться в ситуацию и не допустить повышения стоимости виз.
В отрасли опасаются, что увеличение въездного сбора может негативно сказаться на конкурентоспособности Египта на международном туристическом рынке. По мнению экспертов, данная мера способна замедлить или даже нивелировать устойчивый рост турпотока, который наблюдался в последние годы. Чиновники и представители бизнеса считают, что более высокие визовые сборы могут отпугнуть часть иностранных гостей, выбирающих курорты арабской республики.
