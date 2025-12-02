Ричмонд
Мишустин поздравил математиков с прошедшим профессиональным праздником

Мишустин: математика дает огромную базу для открытий, которыми гордится Россия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских математиков с прошедшим профессиональным праздником, отметив, что эта наука дает огромную базу для открытий, которыми гордится страна.

«Искренне хочу поздравить всех тех, кто так или иначе связан с математикой, с этой важной наукой, основы множества дисциплин, созданная нашими выдающимися учеными школа. Она дает огромную базу, фундамент для решений, для открытий, в том числе которыми мы сегодня гордимся», — сказал Мишустин в ходе вручения премий правительства РФ 2025 года в области науки и техники и в области медицинской науки.