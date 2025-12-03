Петербуржцы вернулись из Китая без чемоданов из-за решения экипажа

Группа пассажиров, прибывших в петербургский аэропорт Пулково рейсом SU 861 из китайского курорта Санья, столкнулась с отсутствием своего багажа. Представители авиакомпании объяснили инцидент оперативными мерами, связанными с безопасностью полета, и пообещали срочную доставку. Об этом сообщают пострадавшие пассажиры и официальный представитель перевозчика.
Пассажиры рейса SU 861 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего по маршруту Санья — Санкт-Петербург, не получили часть своего зарегистрированного багажа по прибытии в аэропорт Пулково. В аэропорту прибытия Пулково за доставку багажа отвечает авиакомпания-перевозчик, прокомментировали ситуацию в службе информации аэропорта.
В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили факт недозагрузки багажа на указанный рейс. Там отметили, что принятое решение связано с ограничением коммерческой загрузки воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета.