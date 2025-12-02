Глобальный сбой произошел в работе ChatGPT 2 декабря 2025 года

Отмечается, что проблемы в работе чат-бота с искусственным интеллектом зафиксированы по всему миру. Пользователи сообщают об общем сбое ChatGPT, проблемах с оповещением и входом в личный кабинет. Нарушения в работе наблюдаются на большинстве операционных систем.