Глобальный сбой произошел в работе ChatGPT 2 декабря 2025 года

Массовый сбой произошел в работе ChatGPT.

Массовый сбой произошел в работе ChatGPT вечером во вторник, 2 декабря. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector, отслеживающего сбои сайтов и сервисов.

Отмечается, что проблемы в работе чат-бота с искусственным интеллектом зафиксированы по всему миру. Пользователи сообщают об общем сбое ChatGPT, проблемах с оповещением и входом в личный кабинет. Нарушения в работе наблюдаются на большинстве операционных систем.

Больше всего обращений поступает от жителей Нидерландов, США, Германии, Польши и Казахстана. В компании ChatGPT пока не комментировали ситуацию со сбоями в работе сервиса.

Ранее KP.RU сообщал, что в нескольких регионах России произошел сбой в работе поисковой системы Google в ночь с 29 на 30 ноября. Пользователи отмечали проблемы с работой сайта и доступом к ресурсу на разных операционных системах.