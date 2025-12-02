Проглотившего кулон Фаберже за $19,2 тыс мужчину задержали в Новой Зеландии

В Новой Зеландии задержали мужчину, укравшего кулон Фаберже стоимостью свыше 19,2 тысячи долларов. Предположительно, он проглотил изделие. Об этом сообщает газета The Guardian.
Как отмечает издание, инцидент с яйцом Фаберже произошел еще в пятницу, 28 ноября. Тогда в ювелирный магазин Partridge Jewellers, расположенный в центре Окленда, была вызвана полиция.
«Сотрудники сообщили, что мужчина, предположительно, подобрал кулон и проглотил его», — сказала Грей Андерсон, руководитель центрального района Окленда.
Как следствие, мужчину быстро задержали. Ему было предъявлено обвинение в краже яйца. Однако само изделие до сих пор не нашли.
«Полиция не смогла предоставить фотографии предмета, поскольку он еще не обнаружен», — пишет The Guardian.
Не менее скандальной получилась история с другим ювелирным изделием — бриллиантом Габсбургов под названием «Флорентиец». Его обнаружили в обыкновенном картонном чемодане. Он лежал там аж 100 лет.