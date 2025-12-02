Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проглотившего кулон Фаберже за $19,2 тыс мужчину задержали в Новой Зеландии

Исчезнувшее из музея яйцо Фаберже в Новой Зеландии до сих пор не нашли.

Источник: Комсомольская правда

В Новой Зеландии задержали мужчину, укравшего кулон Фаберже стоимостью свыше 19,2 тысячи долларов. Предположительно, он проглотил изделие. Об этом сообщает газета The Guardian.

Как отмечает издание, инцидент с яйцом Фаберже произошел еще в пятницу, 28 ноября. Тогда в ювелирный магазин Partridge Jewellers, расположенный в центре Окленда, была вызвана полиция.

«Сотрудники сообщили, что мужчина, предположительно, подобрал кулон и проглотил его», — сказала Грей Андерсон, руководитель центрального района Окленда.

Как следствие, мужчину быстро задержали. Ему было предъявлено обвинение в краже яйца. Однако само изделие до сих пор не нашли.

«Полиция не смогла предоставить фотографии предмета, поскольку он еще не обнаружен», — пишет The Guardian.

Не менее скандальной получилась история с другим ювелирным изделием — бриллиантом Габсбургов под названием «Флорентиец». Его обнаружили в обыкновенном картонном чемодане. Он лежал там аж 100 лет.