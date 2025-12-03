Киностудия «Ленфильм» перешла в собственность Петербурга

— В этом году студия получила 53 миллиона рублей из 250 миллионов на кинопроекты. Среди поддержанных фильмов — «На краю детства», «Город на грани», «Мечты под огнём» и «Петербург Поднебесный». В зимние праздники «Ленфильм» станет площадкой для новогодних представлений по мотивам «Снежной королевы», — рассказал Александр Беглов.