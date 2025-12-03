Киностудия «Ленфильм» перешла в собственность Петербурга

Президент России Владимир Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга. Губернатор Александр Беглов назвал это важным шагом для развития студии, символа города и российского кинематографа. Город активно сотрудничает с «Ленфильмом», организуя встречи с ветеранами и деятелями кино для разработки стратегии развития. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— В этом году студия получила 53 миллиона рублей из 250 миллионов на кинопроекты. Среди поддержанных фильмов — «На краю детства», «Город на грани», «Мечты под огнём» и «Петербург Поднебесный». В зимние праздники «Ленфильм» станет площадкой для новогодних представлений по мотивам «Снежной королевы», — рассказал Александр Беглов.
Город планирует привлекать молодые таланты для создания фильмов о стране для детей и юношей. В планах модернизация выставочного центра, кинотеатра, проведение фестивалей и реставрация исторических зданий.