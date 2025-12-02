Ричмонд
Замглавы Нижнего Новгорода Сергей Егоров задержан по делу о взятке

В Нижнем Новгороде задержан заммэра Сергей Егоров, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде задержали заместителя мэра города Сергея Егорова по делу о взятке. Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на местную администрацию.

Задержание произошло вечером во вторник, 2 декабря. Согласно источнику, Егорова обвиняют в превышении должностных полномочий. Других деталей произошедшего пока не приводится.

Сергей Егоров исполнял обязанности первого заместителя главы администрации города с 27 сентября 2022 года. На посту заммэра он сменил Илью Штокмана, который ранее был арестован по обвинению в получении взятки на сумму 55 млн рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Туле суд отправил под домашний арест на два месяца председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Андрея Слепцова. Чиновник обвиняется в получении взятки в размере до 300 тысяч рублей.