Дания разрешила Украине производить ракетное топливо на своей территории

Дания разрешила Украине построить военное производство на своей территории, передает немецкая газета Bild.
По информации журналистов, речь идет о предприятии украинской компании Fire Point, которую связывают с главным фигурантом крупного коррупционного скандала на Украине Тимуром Миндичем.
Уточняется, что предприятие, запуск которого запланирован на 2026 год, будет производить ракетное топливо. Также отмечается, что военное производство будет находиться возле авиабазы Скрюдструп, где размещаются датские истребители F-35.
Напомним, ранее Копенгаген выделил новый пакет военной помощи для Украины в размере 220 млн долларов.
