Перец болгарский, трипс калифорнийский: в Калининградскую область привезли овощи с «сюрпризом»

Продукцию турецких фермеров отправят на обеззараживание.

Источник: Клопс.ru

В Калининградскую область из Турции доставили перец с опасными вредителями. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре во вторник, 2 декабря.

«В результате досмотра в партии перца выявлен опасный карантинный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс в жизнеспособном состоянии. Наличие карантинного объекта было установлено заключением Калининградской испытательной лабораторией», — уточнили в ведомстве.

После этого 4 тонны овощей отправили на обеззараживание.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний.

В двух хозяйствах Калининградской области салат листовой, руколу и перец пичкали пестицидами, которые предназначались для других растений.