Перец болгарский, трипс калифорнийский: в Калининградскую область привезли овощи с «сюрпризом»

В Калининградскую область из Турции доставили перец с опасными вредителями. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре во вторник, 2 декабря.
«В результате досмотра в партии перца выявлен опасный карантинный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс в жизнеспособном состоянии. Наличие карантинного объекта было установлено заключением Калининградской испытательной лабораторией», — уточнили в ведомстве.
После этого 4 тонны овощей отправили на обеззараживание.
Западный (калифорнийский) цветочный трипс вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний.
