Новогодние подарки доставят по назначению

Москва славится не только своим гостеприимством, но и тем, что в ней живут люди, неравнодушные к чужой беде и всегда готовые протянуть руку помощи тем, кому она нужна. Каждый может проявить свои лучшие качества, поучаствовав в акциях проекта «Зима в Москве», главный посыл которого — семейные ценности, взаимопомощь и любовь к Родине. Вокруг этого выстроена программа многих мероприятий — патриотические встречи, образовательные и волонтерские программы, выставки и чтения. Особое внимание — поддержке участников и ветеранов СВО и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту. Организованы акции по сбору гуманитарной помощи на фестивальных площадках, благотворительные инициативы и адресные программы. Одна из них — проект «Москва помогает». Сбор подарков для военнослужащих, детей, проживающих на новых и приграничных территориях России, организован в павильонах «Фабрика подарков».