Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогодние подарки доставят по назначению

На Тверской площади заработал павильон «Москва помогает». Здесь организован прием подарков для жителей новых территорий РФ и участников СВО.

На Тверской площади заработал павильон «Москва помогает». Здесь организован прием подарков для жителей новых территорий РФ и участников СВО.

Москва славится не только своим гостеприимством, но и тем, что в ней живут люди, неравнодушные к чужой беде и всегда готовые протянуть руку помощи тем, кому она нужна. Каждый может проявить свои лучшие качества, поучаствовав в акциях проекта «Зима в Москве», главный посыл которого — семейные ценности, взаимопомощь и любовь к Родине. Вокруг этого выстроена программа многих мероприятий — патриотические встречи, образовательные и волонтерские программы, выставки и чтения. Особое внимание — поддержке участников и ветеранов СВО и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту. Организованы акции по сбору гуманитарной помощи на фестивальных площадках, благотворительные инициативы и адресные программы. Одна из них — проект «Москва помогает». Сбор подарков для военнослужащих, детей, проживающих на новых и приграничных территориях России, организован в павильонах «Фабрика подарков».

— На всех площадках фестиваля «Зима в Москве», а их более 30, стартовала традиционная акция по сбору гуманитарной помощи, — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит. — В качестве подарков для участников специальной военной операции подойдут мужские гигиенические наборы, термобелье, перчатки, носки, сладкие наборы — словом, все то, что порадует наших защитников в новогодние праздники. Для детей принимаем книги, раскраски, настольные игры, игрушки и сладкие подарки.

Как рассказала волонтер Елизавета Селикатова, в павильонах на фестивальных площадках отдельно собираются корма и товары для животных, содержащихся в приютах.

— Лежанки, корма, различные игрушки, медикаменты — все это необходимо животным на новых и приграничных территориях, — отметила она в беседе с корреспондентом «ВМ».

А волонтер Вагиф Кантемиров добавляет, что на Тверской площади и других площадках добровольцы также помогают желающим подписать поздравительные открытки.

— Открытки вместе с подарками будут направлены адресатам, — подчеркнул он.

В Мосволонтере напомнили, что все подарки должны быть новыми, в обертке и оригинальной упаковке.

— Мы обязательно вместе с волонтерами Москвы в преддверии Нового года отвезем все собранные товары, чтобы подарить ощущение праздника каждому получателю, — заявил Александр Левит.

Также в рамках акции «Ход добра» можно передать для военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях, настольные и другие игры. Их принимают до конца декабря. Павильоны будут работать до 28 февраля 2026 года. Их адреса есть на сайте проекта «Зима в Москве» zima.mos.ru.

КСТАТИ.

В волонтерских центрах «Доброе место» все желающие могут присоединиться к мастер-классам по изготовлению маскировочных сетей и других полезных изделий для бойцов специальной военной операции. Регистрация на участие в этих и других занятиях регулярно открывается на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».