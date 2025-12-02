Новогодние подарки доставят по назначению

На Тверской площади заработал павильон «Москва помогает». Здесь организован прием подарков для жителей новых территорий РФ и участников СВО.
Москва славится не только своим гостеприимством, но и тем, что в ней живут люди, неравнодушные к чужой беде и всегда готовые протянуть руку помощи тем, кому она нужна. Каждый может проявить свои лучшие качества, поучаствовав в акциях проекта «Зима в Москве», главный посыл которого — семейные ценности, взаимопомощь и любовь к Родине. Вокруг этого выстроена программа многих мероприятий — патриотические встречи, образовательные и волонтерские программы, выставки и чтения. Особое внимание — поддержке участников и ветеранов СВО и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту. Организованы акции по сбору гуманитарной помощи на фестивальных площадках, благотворительные инициативы и адресные программы. Одна из них — проект «Москва помогает». Сбор подарков для военнослужащих, детей, проживающих на новых и приграничных территориях России, организован в павильонах «Фабрика подарков».
— На всех площадках фестиваля «Зима в Москве», а их более 30, стартовала традиционная акция по сбору гуманитарной помощи, — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит. — В качестве подарков для участников специальной военной операции подойдут мужские гигиенические наборы, термобелье, перчатки, носки, сладкие наборы — словом, все то, что порадует наших защитников в новогодние праздники. Для детей принимаем книги, раскраски, настольные игры, игрушки и сладкие подарки.
Как рассказала волонтер Елизавета Селикатова, в павильонах на фестивальных площадках отдельно собираются корма и товары для животных, содержащихся в приютах.
— Лежанки, корма, различные игрушки, медикаменты — все это необходимо животным на новых и приграничных территориях, — отметила она в беседе с корреспондентом «ВМ».
А волонтер Вагиф Кантемиров добавляет, что на Тверской площади и других площадках добровольцы также помогают желающим подписать поздравительные открытки.
— Открытки вместе с подарками будут направлены адресатам, — подчеркнул он.
В Мосволонтере напомнили, что все подарки должны быть новыми, в обертке и оригинальной упаковке.
— Мы обязательно вместе с волонтерами Москвы в преддверии Нового года отвезем все собранные товары, чтобы подарить ощущение праздника каждому получателю, — заявил Александр Левит.
Также в рамках акции «Ход добра» можно передать для военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях, настольные и другие игры. Их принимают до конца декабря. Павильоны будут работать до 28 февраля 2026 года. Их адреса есть на сайте проекта «Зима в Москве» zima.mos.ru.
КСТАТИ.
В волонтерских центрах «Доброе место» все желающие могут присоединиться к мастер-классам по изготовлению маскировочных сетей и других полезных изделий для бойцов специальной военной операции. Регистрация на участие в этих и других занятиях регулярно открывается на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».