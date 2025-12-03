Ричмонд
Саида Мирзиёева проводит рейд по теплицам, загрязняющим воздух в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 2 декабря). Сегодня сразу после заседания Специальной комиссии по улучшению экологической ситуации руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева вместе с ответственными представителями ведомств выехала в ночной рейд по теплицам, которые загрязняют воздух в Ташкенте. Как отмечают в администрации, такие проверки теперь проходят ежедневно, преимущественно в ночное время, когда уровень выбросов возрастает.

Источник: Vaib.Uz

В ходе таких рейдов осматриваются промышленные объекты и тепличные хозяйства, которые, по поступающим жалобам, не соблюдают экологические нормы и способствуют загрязнению атмосферного воздуха.

«Мы все дышим тем же самым воздухом, что и остальные жители Ташкента. И я, и мои дети. Здоровье нации — это приоритет для нашего президента, и мы не остановимся, пока проблема не будет решена окончательно», — отметила Саида Мирзиёева.

Власти подчеркивают: борьба за чистый воздух — это не разовая акция, а ежедневная и системная работа. Проверки и контроль будут продолжаться до тех пор, пока все предприятия и теплицы не приведут свою деятельность в соответствие с экологическими стандартами.

Любые случаи нарушения экологического законодательства будут рассматриваться максимально строго. Особое внимание уделяется не только выявлению источников загрязнения, но и устранению причин, которые приводят к массовым выбросам вредных веществ.