В Ташкенте усилили рейды против безбилетников: выявлено более 19,5 тысячи «зайцев»

Vaib.uz (Узбекистан. 2 декабря). В Ташкенте продолжаются масштабные рейды по выявлению пассажиров, которые пользуются общественным транспортом без оплаты проезда. По данным Министерства транспорта, за 11 месяцев этого года в столице было зафиксировано более 19,5 тысячи случаев неоплаты.

Источник: Vaib.Uz

Контролёры совместно с сотрудниками транспортных служб регулярно проводят проверки в автобусах и на остановках. В отношении граждан, которые попытались проехать без билета, оформляются штрафные протоколы.

Согласно статье 144 Кодекса об административной ответственности (Проезд без билета), пассажиру, не оплатившему поездку, полагается штраф в размере 1/10 базовой расчётной величины, что на сегодняшний день составляет 41 200 сумов.

В ведомстве напомнили, что оплата проезда — обязательная часть пользования общественным транспортом. В условиях роста пассажиропотока неоплаченные поездки создают серьёзные финансовые потери, что влияет на качество обслуживания, частоту рейсов и обновление автобусного парка.