В Ташкенте усилили рейды против безбилетников: выявлено более 19,5 тысячи «зайцев»

Vaib.uz (Узбекистан. 2 декабря). В Ташкенте продолжаются масштабные рейды по выявлению пассажиров, которые пользуются общественным транспортом без оплаты проезда. По данным Министерства транспорта, за 11 месяцев этого года в столице было зафиксировано более 19,5 тысячи случаев неоплаты.