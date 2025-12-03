В Ташкенте усилили рейды против безбилетников: выявлено более 19,5 тысячи «зайцев»

Контролёры совместно с сотрудниками транспортных служб регулярно проводят проверки в автобусах и на остановках. В отношении граждан, которые попытались проехать без билета, оформляются штрафные протоколы.
Согласно статье 144 Кодекса об административной ответственности (Проезд без билета), пассажиру, не оплатившему поездку, полагается штраф в размере 1/10 базовой расчётной величины, что на сегодняшний день составляет 41 200 сумов.
В ведомстве напомнили, что оплата проезда — обязательная часть пользования общественным транспортом. В условиях роста пассажиропотока неоплаченные поездки создают серьёзные финансовые потери, что влияет на качество обслуживания, частоту рейсов и обновление автобусного парка.