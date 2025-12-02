Большинство россиян поддержали идею уголовного наказания за употребление наркотиков

Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому большинство россиян (две трети) считают несправедливым возможное введение запрета на скидки на маркетплейсах при оплате банковскими картами. Поскольку около 70% россиян регулярно совершают покупки в интернете. Опрошенные опасаются, что отмена скидок приведёт к росту цен и ухудшит условия для малого и среднего бизнеса, а также они считают что подобные ограничения воспринимаются как шаг в интересах банков, а не потребителей.