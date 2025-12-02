Большинство россиян поддержали идею уголовного наказания за употребление наркотиков

Опрос также показал, что 69% россиян поддерживают принудительное лечение для наркозависимых. Лишь 18% опрошенных высказались против этой меры. В то же время, 88% респондентов заявили, что в их окружении нет людей, употреблявших наркотики.
Что касается причин наркомании, 20% опрошенных считают, что люди становятся наркоманами из-за подавленности и безысходности. Опрос «ФОМнибус» проводился 14−16 ноября 2025 года среди 1,5 тысяч россиян в 51 субъекте РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому большинство россиян (две трети) считают несправедливым возможное введение запрета на скидки на маркетплейсах при оплате банковскими картами. Поскольку около 70% россиян регулярно совершают покупки в интернете. Опрошенные опасаются, что отмена скидок приведёт к росту цен и ухудшит условия для малого и среднего бизнеса, а также они считают что подобные ограничения воспринимаются как шаг в интересах банков, а не потребителей.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.