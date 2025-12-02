Ричмонд
Маск предупредил о риске вымирания «белых людей»

По состоянию на 2021 год, группа белых людей составляла лишь 8% от мирового населения.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что при сохранении текущих демографических процессов численность людей европейского происхождения в мире может стремительно уменьшиться.

Поводом для его комментария стала публикация другого пользователя платформы X*, который поделился изображением со статистикой о снижении доли белого населения в мире. В сообщении отмечалось, что, по состоянию на 2021 год, эта группа составляла лишь небольшую часть мирового населения — всего 8%. При этом столетие назад доля людей европейского происхождения была значительно выше и занимала более трети населения планеты.

«Если нынешние тенденции сохранятся, белые превратятся из незначительного меньшинства мирового населения в практически вымерших!» — написал Маск.

Ранее Маск призвал к «радикальным мерам» после стрельбы в Вашингтоне, где пострадали двое нацгвардейцев, он заявил, что следует реформировать «сломанную систему».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

