Маск предупредил о риске вымирания «белых людей»

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что при сохранении текущих демографических процессов численность людей европейского происхождения в мире может стремительно уменьшиться.
Поводом для его комментария стала публикация другого пользователя платформы X*, который поделился изображением со статистикой о снижении доли белого населения в мире. В сообщении отмечалось, что, по состоянию на 2021 год, эта группа составляла лишь небольшую часть мирового населения — всего 8%. При этом столетие назад доля людей европейского происхождения была значительно выше и занимала более трети населения планеты.
«Если нынешние тенденции сохранятся, белые превратятся из незначительного меньшинства мирового населения в практически вымерших!» — написал Маск.
Ранее Маск призвал к «радикальным мерам» после стрельбы в Вашингтоне, где пострадали двое нацгвардейцев, он заявил, что следует реформировать «сломанную систему».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.