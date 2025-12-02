Маск предупредил о риске вымирания «белых людей»

Поводом для его комментария стала публикация другого пользователя платформы X*, который поделился изображением со статистикой о снижении доли белого населения в мире. В сообщении отмечалось, что, по состоянию на 2021 год, эта группа составляла лишь небольшую часть мирового населения — всего 8%. При этом столетие назад доля людей европейского происхождения была значительно выше и занимала более трети населения планеты.