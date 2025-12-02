На 55 году жизни скончалась бывшая жена Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина

В возрасте 54 лет ушла из жизни Ксения Качалина — актриса, бывшая супруга Михаила Ефремова. Первоначально информацию о её кончине распространил Telegram-канал «Закулиска», а впоследствии трагическую новость подтвердил режиссёр Алексей Агранович, поделившийся воспоминаниями о коллеге в своём личном блоге, сообщает Starhit.
Агранович охарактеризовал Качалину как загадочную и сложную личность, «панка», человека, который не умел идти на компромиссы с эпохой. В своём посте он отметил, что она была одновременно «умнее и слабее своего времени».
Несмотря на успешное начало карьеры, в которой были совместные работы с такими звёздами отечественного кино, как Александр Абдулов, Владимир Ильин и Иван Охлобыстин, впоследствии актриса отошла от профессии и перестала участвовать в проектах. По имеющимся данным, причиной ухода из профессии стало пагубное пристрастие к алкоголю.
Чиатйте также: Звезда Шиловского никогда не погаснет: имя актера увековечили на мичуринской аллее в Тамбове.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.