Глобальный сбой произошел в работе ChatGPT 2 декабря

В Москве искусственный интеллект (ИИ) перестал быть развлечением и помощником только для продвинутой молодежи — сегодня нейросети активно осваивают москвичи старшего поколения. К такому выводу пришли специалисты МегаФона по итогам исследования, основанного на обезличенных данных. По данным экспертов, за девять месяцев 2025 года число пользователей ИИ старше 55 лет в сравнении с тем же периодом прошлого года выросло в пять раз.