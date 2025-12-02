Ричмонд
Глобальный сбой произошел в работе ChatGPT 2 декабря

Массовый сбой произошел в работе ChatGPT вечером во вторник, 2 декабря. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector, который отслеживает сбои сайтов и сервисов.

Проблемы в работе чат-бота с искусственным интеллектом были зафиксированы по всему миру. Пользователи сообщили об общем сбое ChatGPT, проблемах с оповещением и входом в личный кабинет. Нарушения в работе наблюдаются на большинстве операционных систем.

Уточняется, что больше всего обращений поступает от жителей Нидерландов, Соединенных Штатов, ФРГ, Польши и Казахстана.

В компании ChatGPT пока не комментировали ситуацию со сбоями в работе сервиса.

В Москве искусственный интеллект (ИИ) перестал быть развлечением и помощником только для продвинутой молодежи — сегодня нейросети активно осваивают москвичи старшего поколения. К такому выводу пришли специалисты МегаФона по итогам исследования, основанного на обезличенных данных. По данным экспертов, за девять месяцев 2025 года число пользователей ИИ старше 55 лет в сравнении с тем же периодом прошлого года выросло в пять раз.