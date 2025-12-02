Восемь регионов России ввели ограничения из-за угрозы украинских дронов

В нескольких регионах России ввели режим угрозы беспилотных атак.
На территориях Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Брянской, Воронежской, Курской, Пензенской областей и Республики Дагестан введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили губернаторы регионов и МЧС.
«В Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Брянской, Воронежской, Курской, Пензенской областей и Дагестане объявлена угроза применения беспилотников. В Воронежской и Курской областях силы ПВО приведены в готовность. В Пензенской области отмечается ограничение работы мобильного интернета», — сообщили администрации регионов и МЧС.