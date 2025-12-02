Швея и сварщик станут самыми востребованными профессиями, заявила Голикова

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Самыми востребованными профессиями в следующие семь лет будут швеи и сварщики, прогноз потребностей трудовых ресурсов почти завершен, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи», — сказала Голикова на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Она поблагодарила работников рабочих профессий, их трудовые коллективы и семьи за то, что делают возможным технологическое лидерство и суверенитет России.
«У нас растет количество заявок со стороны разных компаний для участия в конкурсе. (Для участия — ред.) в следующем году к нам уже обращаются крупные работодатели с предложением расширить перечень номинаций. В следующем году их будет как минимум 25», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков журналистам перед началом награждения.