Швея и сварщик станут самыми востребованными профессиями, заявила Голикова

«Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи», — сказала Голикова на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».