Женщина случайно отправила кошку по почте: что стало с животным

Посылку доставили в пекарню, где одна из работниц услышала слабое мяуканье. Выяснилось, что она знакома с владелицей пушистого питомца и сразу же сообщила ей о пропаже. Однако коробку открыли только после прибытия полиции, поскольку в Германии строго соблюдается тайна почтовых отправлений.