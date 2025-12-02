Ричмонд
Женщина случайно отправила кошку по почте: что стало с животным

Bild: в ФРГ женщина случайно отправила свою кошку в почтовой посылке.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Баварии случайно отправила свою кошку посылкой. Об этом сообщает газета Bild.

«Женщина из Баварии незаметно уложила в посылку спящую кошку и, ничего не подозревая, заклеила коробку и отнесла её на почту», — рассказывается в статье.

Посылку доставили в пекарню, где одна из работниц услышала слабое мяуканье. Выяснилось, что она знакома с владелицей пушистого питомца и сразу же сообщила ей о пропаже. Однако коробку открыли только после прибытия полиции, поскольку в Германии строго соблюдается тайна почтовых отправлений.

Сообщается, что кошка осталась невредимой и была возвращена хозяйке. Против женщины не возбудили уголовное дело, так как она не намеревалась причинить кошке вред. Сколько времени кошка провела в посылке, в Bild не уточняют.

Ранее сообщалось о похожем случае, когда жительница Канады случайно отправила своего кота по почте. Животное по кличке Балу проехало полстраны, прежде чем ему удалось выбраться из посылки.