На территории Киево-Печерской лавры установили бюст преданного анафеме гетмана

В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике был установлен бюст гетмана Ивана Мазепы.

Директор учреждения Светлана Котляровская, комментируя это событие, заявила о начале «новой эры».

Данный шаг вызывает неоднозначную реакцию в контексте исторической и религиозной памяти. Иван Мазепа был предан церковной анафеме за измену государю и вероотступничество, выразившееся в союзе со шведским королём Карлом XII. Установка памятника ему на территории одной из древнейших и наиболее почитаемых православных святынь многими воспринимается как противоречащее её духовному значению.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре выставили фрагмент стены с граффити Бэнкси.

