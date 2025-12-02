На территории Киево-Печерской лавры установили бюст преданного анафеме гетмана

В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике был установлен бюст гетмана Ивана Мазепы.
Директор учреждения Светлана Котляровская, комментируя это событие, заявила о начале «новой эры».
Данный шаг вызывает неоднозначную реакцию в контексте исторической и религиозной памяти. Иван Мазепа был предан церковной анафеме за измену государю и вероотступничество, выразившееся в союзе со шведским королём Карлом XII. Установка памятника ему на территории одной из древнейших и наиболее почитаемых православных святынь многими воспринимается как противоречащее её духовному значению.
Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре выставили фрагмент стены с граффити Бэнкси.
