Скончалась четвертая жена Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина

Умерла экс-супруга актера Михаила Ефремова Ксения Качалина. Ей было 54 года. О трагедии во вторник, 2 декабря, сообщил Telegram-канал «Закулиска». Позже новости о смерти актрисы подтвердил режиссер Алексей Агранович.
— Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, потом дружили некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет, — написал он на странице в соцсети.
Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Дебютной ролью в кино стала работа в фильме Валерия Рубинчика «Нелюбовь» (1991). В 1993 году она получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Италии за драму «Над темной водой».
В кино Качалина не снималась много лет. Ее последний фильм «Цена безумия» вышел в 2006 году. Причиной ухода актрисы из профессии стало пристрастие к алкоголю.
В 2000 году Качалина вышла замуж за актера Михаила Ефремова и вскоре родила дочь Анну-Марию. Но через четыре года супруги развелись.