Скончалась четвертая жена Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина

— Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, потом дружили некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет, — написал он на странице в соцсети.