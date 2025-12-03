Что можно и нельзя делать в Проклов день 3 декабря, когда узнают погоду на июль

Нельзя ругаться, провоцировать конфликты. Предки верили, что ссоры могут затянуться на долгое время. Не рекомендуется поздно ложиться спать. Это может грозить кошмарами. А еще 3 декабря не топили баню, так как можно было навлечь несчастья и болезни.