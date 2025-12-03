Что можно и нельзя делать в Проклов день 3 декабря, когда узнают погоду на июль

Православная церковь 3 декабря вспоминает святого Прокла. В народе празднуют Проклов день. А еще в названную дату принято узнавать погоду на июль.
Что нельзя делать 3 декабря.
Нельзя ругаться, провоцировать конфликты. Предки верили, что ссоры могут затянуться на долгое время. Не рекомендуется поздно ложиться спать. Это может грозить кошмарами. А еще 3 декабря не топили баню, так как можно было навлечь несчастья и болезни.
Что можно делать 3 декабря.
По традиции, вечером 3 декабря принято ходить в храм и молиться Божией Матери перед праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы (верующие его отметят 4 декабря).
Согласно приметам, снег указывает про дождь 3 июля. В том случае, если нет ветра и снега, то будет ясная погода.
Ранее Минтруда раскрыло самые востребованные профессии в Беларуси в ближайшие пять лет.
Тем временем белорус обратился в профсоюз из-за слишком высокой зарплаты.
Вместе с тем карты крупных белорусских могут не работать три часа из-за сбоя.