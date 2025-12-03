Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Проклов день 3 декабря, когда узнают погоду на июль

Собрали приметы и запреты на 3 декабря, когда празднуют Проклов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 3 декабря вспоминает святого Прокла. В народе празднуют Проклов день. А еще в названную дату принято узнавать погоду на июль.

Что нельзя делать 3 декабря.

Нельзя ругаться, провоцировать конфликты. Предки верили, что ссоры могут затянуться на долгое время. Не рекомендуется поздно ложиться спать. Это может грозить кошмарами. А еще 3 декабря не топили баню, так как можно было навлечь несчастья и болезни.

Что можно делать 3 декабря.

По традиции, вечером 3 декабря принято ходить в храм и молиться Божией Матери перед праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы (верующие его отметят 4 декабря).

Согласно приметам, снег указывает про дождь 3 июля. В том случае, если нет ветра и снега, то будет ясная погода.

