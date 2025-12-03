Народный календарь. Как 6 декабря узнать, когда солдат вернется домой

Также в Митрофанов день гадали о судьбах солдат, ушедших на войну. Для этого пекли три булки, в одну из которых клали крест. После этого их случайным образом раскладывали в доме: одну — на порог, другую — на лавку, третью — на полку у образов. Если булка с крестом оказывалась у порога, значит, солдат скоро вернется домой, а если у образов, то человек не вернется.