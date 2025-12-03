Народный календарь. Как 6 декабря узнать, когда солдат вернется домой

В народном календаре 6 декабря — Митрофанов день. В эту дату церковь чтит память епископа Митрофана Воронежского, жившего в XVII-XVIII веках и причисленного к лику святых. Также в этот день вспоминают русского князя и полководца Александра Невского.
6 декабря на Руси устраивали народные гулянья. Люди варили пиво, пекли пироги и организовывали застолья, после которых играли в различные игры. Праздник приурочивался к становлению санного пути по снегу.
Также в Митрофанов день гадали о судьбах солдат, ушедших на войну. Для этого пекли три булки, в одну из которых клали крест. После этого их случайным образом раскладывали в доме: одну — на порог, другую — на лавку, третью — на полку у образов. Если булка с крестом оказывалась у порога, значит, солдат скоро вернется домой, а если у образов, то человек не вернется.
Приметы погоды:
Если в этот день ветер дует с севера, то лето начнется с похолодания.
Солнце спряталось за тучу — к бурану к вечеру.
Облака низко плывут — к похолоданию.
Красная луна — к сильному ветру и снегу.
Именины отмечают: Федор, Серафим, Иван, Борис, Григорий, Александр, Алексей, Митрофан.