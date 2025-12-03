Ричмонд
Певица Надежда Кадышева теряет часть заказчиков на новогодние корпоративы: вот почему

Промоутер Лавров: заказчиков отпугивает, что вместо Кадышевой чаще поет ее сын.

Источник: Комсомольская правда

Надежда Кадышева остается на пике популярности. Певица собирает аншлаги со своим хитовым «Веночком», который привлек на концерты «Золотого кольца» молодую аудиторию. Однако промоутер и организатор праздников Сергей Лавров рассказал KP.RU, чем же народная артистка отталкивает заказчиков.

«Надежда Кадышева запрашивает за новогодние корпоративы гонорар в 25 млн рублей, а иногда и в 30 млн. Причем за эти деньги Кадышева споет буквально 3 — 4 песни, остальные хиты “Золотого кольца” исполнит ее сын Григорий, что порой, если честно, отпугивает заказчиков», — заверил Лавров.

По его словам, они хотят видеть на сцене прежде всего звезду, а не ее домочадцев. То же самое происходит и на самих концертах исполнительницы.

«15−20 минут поет Кадышева, остальные полтора часа — ее супруг на пару с сыном. Конечно, зрители оставляют потом в соцсетях негативные отзывы», — добавил промоутер.

Ранее Григорий Лепс прокомментировал слухи о том, что Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой страны. За одно выступление она просит 20 млн рублей, а Лепс иронично отметил, что ему в особых случаях готовы платить еще больше.

