Певица Надежда Кадышева теряет часть заказчиков на новогодние корпоративы: вот почему

Надежда Кадышева остается на пике популярности. Певица собирает аншлаги со своим хитовым «Веночком», который привлек на концерты «Золотого кольца» молодую аудиторию. Однако промоутер и организатор праздников Сергей Лавров рассказал KP.RU, чем же народная артистка отталкивает заказчиков.
«Надежда Кадышева запрашивает за новогодние корпоративы гонорар в 25 млн рублей, а иногда и в 30 млн. Причем за эти деньги Кадышева споет буквально 3 — 4 песни, остальные хиты “Золотого кольца” исполнит ее сын Григорий, что порой, если честно, отпугивает заказчиков», — заверил Лавров.
По его словам, они хотят видеть на сцене прежде всего звезду, а не ее домочадцев. То же самое происходит и на самих концертах исполнительницы.
«15−20 минут поет Кадышева, остальные полтора часа — ее супруг на пару с сыном. Конечно, зрители оставляют потом в соцсетях негативные отзывы», — добавил промоутер.
Ранее Григорий Лепс прокомментировал слухи о том, что Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой страны. За одно выступление она просит 20 млн рублей, а Лепс иронично отметил, что ему в особых случаях готовы платить еще больше.