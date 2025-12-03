«Это вам только кажется»: Лепс посмеялся над слухами, что Кадышева стала самой дорогой артисткой

Григорий Лепс прокомментировал разговоры о том, что Надежда Кадышева стала самой дорогой артисткой страны. За одно выступление певица требует 20 млн рублей. Артист иронично заметил, что ему в особых случаях готовы платить даже больше. Об этом певиц заявил в беседе с KP.RU.
«Это вам только кажется, что Кадышева самая высокооплачиваемая. Хотя я рад за нее, давайте ее поздравим. Мне, к примеру, как-то заплатили 100 млн рублей, и что, я буду всем это рассказывать?» — заявил артист.
По словам промоутера и организатора праздников Сергея Лаврова, Григорий Лепс станет самым дорогим артистом в новогодние праздники, а его гонорар стартует от 150 тысяч евро (около 14 млн рублей). Певец подтвердил, что в ночь с 31 декабря на 1 января он будет работать на нескольких закрытых банкетах.
«Два корпоратива точно будут. Третий — под сомнением. Четвертый — не знаю, смогу ли я. Я считаю, что в Новый год нужно работать. Декабрь — хлебный месяц для артистов. У меня много детей (четверо. — Ред.), внуки. Опять же банки, кредиты. Я такой же, как и вы. Тоже приходится платить», — рассказал Лепс.
Ранее стало известно, что гонорар Кадышевой за концерт превысил выплаты Пугачевой и Гагариной. С весны 2025-го года народная артистка собирает площадки, куда можно продать не меньше 10 тысяч билетов.