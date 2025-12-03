В Госдуму внесут законопроект о запрете алкомаркетов в новостройках

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что на федеральном уровне сейчас такого запрета нет, что зачастую ведет к ухудшению криминогенной обстановки и нарушению прав жителей на отдых. Документом предлагается запретить размещение в нежилых помещениях новостроек торговых объектов, где выручка от продажи алкоголя превышает 50%. Принятие закона, как полагают авторы, согласуется с госполитикой по сокращению потребления алкоголя до 2030 года.