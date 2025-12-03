Ричмонд
Раскрыта причина ссоры Татьяны Булановой со своими танцорами

Промоутер Лавров: Танцоры Булановой ушли после требований о повышении гонораров.

Источник: Комсомольская правда

Раскрыта причина конфликта певицы Татьяны Булановой с собственными танцорами. Как рассказал KP.RU промоутер и организатор концертов Сергей Лавров, коллектив покинул певицу после разногласий по поводу оплаты выступлений.

«Насколько я знаю от наших общих друзей, причина увольнения балета банальна: танцоры попросили певицу повысить им гонорары. Раньше они, имея другую основную работу, время от времени за копейки по дружбе выезжали с Таней на два-три концерта», — поделился Лавров.

По его словам, у исполнительницы сейчас плотный график. Он вынуждал бы танцоров месяцами находиться в разъездах. Возросший объем работы и прежняя оплата повлияли на то, что прежний «хайповый» балет, известный по вирусным роликам, решил уйти.

«Получается, они теряют основную работу, свой главный заработок. Поэтому они и попросили у нее прибавку к зарплате, а Буланова не согласилась. Но у нее сейчас везде аншлаги, много корпоративов. Пришел ее звездный час», — пояснил промоутер.

Сама Буланова не скрывает обиды и ранее заявляла, что считает произошедшее предательством. Теперь артистка гастролирует без прежней команды — только с двумя новыми танцовщицами, которые время от времени сопровождают ее на сцене.

