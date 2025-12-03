В ГД предложили разрешить привязывать аккаунты каршерингов к ЕСИА

Депутаты отмечают, что более успешный подход уже реализуется в Москве, где действует система единого городского идентификатора Mos ID, через которую с 1 сентября 2025 года осуществляется верификация пользователей каршеринга. По мнению парламентариев, этот опыт доказал свою эффективность, однако он остается локальным решением, недоступным для федеральных операторов в других регионах.