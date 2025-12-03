Телескоп NASA засёк «инопланетный корабль» 3I/ATLAS за два месяца до регистрации

Согласно их исследованию, телескоп TESS, работающий на орбите с 2018 года, обнаружил объект ещё в период с 7 мая по 2 июня 2025 года. Таким образом, первое обнаружение произошло за 55 дней до официального объявления об открытии 1 июля 2025 года. На полученных изображениях яркость тела составляла от 19-й до 21-й звёздной величины.
Анализ этих наблюдений не только подтвердил присутствие объекта в Солнечной системе, но и выявил интересную аномалию. Астрономы отметили систематическое смещение реального положения объекта относительно расчётной траектории. Поскольку на подобных дистанциях естественное негравитационное смещение маловероятно, исследователи допускают, что расхождение может быть связано с погрешностями калибровки системы координат телескопа TESS.
Кроме того, собранные данные подтвердили наличие у объекта 3I/ATLAS кометной активности уже на расстоянии примерно одного миллиарда километров от Солнца. Это наблюдение согласуется с его классификацией как межзвёздной кометы, хотя некоторые теории предполагают и искусственное происхождение объекта.
Ранее стало известно, что яркость межзвёздного объекта 3I/ATLAS, который в определённых кругах рассматривается как возможный «инопланетный корабль», начала снижаться. В ИКИ РАН отметили, что звёздная величина объекта выросла с 10.1 до 10.6 за несколько дней, что указывает на снижение яркости примерно на 37%.
3I/ATLAS уже несколько месяцев вызывает вопросы у специалистов. Объект меняет цвет, демонстрирует собственное свечение и совершила неожиданный манёвр при сближении с Солнцем — признаки, которые, некоторые учёные, например астрофизик Ави Лёб, считают аномальными. NASA пока настаивает: перед нами просто древняя комета из другой звёздной системы.
