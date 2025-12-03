Телескоп NASA засёк «инопланетный корабль» 3I/ATLAS за два месяца до регистрации

Согласно их исследованию, телескоп TESS, работающий на орбите с 2018 года, обнаружил объект ещё в период с 7 мая по 2 июня 2025 года. Таким образом, первое обнаружение произошло за 55 дней до официального объявления об открытии 1 июля 2025 года. На полученных изображениях яркость тела составляла от 19-й до 21-й звёздной величины.