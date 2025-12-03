Пенсионерам повысят доплаты за продукты. Сколько они составят и кому положены льготы

— Также пенсионеры Тюмени, у которых доход не превышает 20 000 рублей, могут получить социальную выплату на приобретение, проведение ремонта бытовой техники и мебели, необходимой для нормальной жизнедеятельности человека. Размер выплаты определяется по фактическим, документально подтверждённым расходам заявителя и не может превышать 10 000 рублей. А если техника приобретается установленного перечня, то выплата не может превышать 20 000 рублей. Приказ руководителя департамента о перечне видов бытовой техники и мебели, необходимой для нормальной жизнедеятельности человека, и об их предельной стоимости размещается на региональном портале в составе сведений о муниципальной услуге, — пояснила Оксана Красовская.