Пенсионерам повысят доплаты за продукты. Сколько они составят и кому положены льготы

Какие компенсации за продукты можно получить на федеральном уровне.
Определённые категории пенсионеров и льготников имеют право на получение доплат за продукты. При этом часть таких выплат в следующем году будет проиндексирована.
Если одинокий пенсионер является малоимущим или семья пенсионера, в которой он проживает, является малоимущей, то можно оформить получение государственной социальной помощи. В том числе на основании социального контракта. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.
— На федеральном уровне предусмотрена ежемесячная денежная компенсация на покупку продовольственных товаров для людей, получивших или перенёсших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием. Это касается пострадавших из-за чернобыльской катастрофы, а также детей до 14 лет, проживающих с людьми, получившими инвалидность из-за ЧАЭС. Компенсацию назначает СФР, размер зависит от категории получателя, — рассказала Оксана Красовская.
Какие компенсации за продукты можно получить на федеральном уровне.
В Калининградской области в рамках закона Калининградской области от 07.10.2019 № 318 (ред. от 30.06.2025) «Социальный кодекс Калининградской области» предусмотрено предоставление мер социальной поддержки. Среди них денежные выплаты (пособия, компенсации, субсидии, другие выплаты); натуральная помощь (обеспечение бесплатным питанием, одеждой, мягким инвентарём, учебными пособиями, техническими средствами реабилитации и другими видами натуральной помощи); предоставление бесплатного проезда.
— Государственную социальную помощь могут оказывать в виде денежной выплаты (социальные пособия, субсидии и другие выплаты) или как натуральную помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи). На эти меры социальной поддержки имеют право малоимущие граждане и малоимущие одиноко проживающие пенсионеры, — пояснила Оксана Красовская.
В Ненецком автономном округе социальная помощь предусмотрена законом НАО № 121-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа». Малоимущие жители региона тоже могут получить денежные выплаты или натуральную помощь. В частности, продукты питания, топливо, одежду и обувь.
— Постановлением Администрации НАО от 27.07.2017 № 246-п установлены виды и размеры социальной помощи. Среди них продуктовый набор на сумму, не превышающую 1000 рублей; топливо, одежда, обувь, медикаменты и иные виды натуральной помощи на сумму, не превышающую 2000 рублей; оборудование для приёма цифрового эфирного общероссийского телевидения стоимостью не более 2000 рублей, — пояснила Оксана Красовская.
В Коми также есть социальная помощь для малоимущих граждан, как и в других регионах. Кроме того, для малоимущих пенсионеров есть пособие на оплату проезда в общественном транспорте.
Пособие выплачивается ежемесячно, назначается сроком на полгода с месяца обращения за оказанием государственной социальной помощи.
— В Псковской области малоимущий пенсионер может оформить государственную социальную помощь. ГСП предоставляется в виде денежной выплаты (социального пособия) и натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие жизненно необходимые товары). Государственная социальная помощь предоставляется малоимущей семье или малоимущему одиноко проживающему человеку в виде денежной выплаты или натуральной помощи один раз в год. Получить её можно также в виде единовременных или ежемесячных денежных выплат при предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта, — пояснила Оксана Красовская.
Суммы такие: 1000 рублей для малоимущей семьи; 300 рублей для малоимущего одиноко проживающего гражданина.
В ЯНАО законом № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» предусмотрена ежемесячная адресная поддержка малоимущим. На малоимущего одиноко проживающего гражданина выделяется 600 рублей в месяц.
— Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам оказывается государственная социальная помощь в виде денежной выплаты. Её можно потратить на покупку топлива, продуктов питания, предметов первой необходимости, одежды, обуви, медикаментов. Денежная выплата в течение календарного года не должна превышать 30% величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе (на 2025 год — 24 294, на 2026-й — 25 296 рублей), — добавила Оксана Красовская.
В Тюмени в рамках постановления администрации города от 17.07.2017 № 365-пк (ред. от 18.11.2025) предусмотрена социальная помощь людям, получающим пенсию по старости либо соответствующим условиям для назначения пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года. Положена она и тем, кто получает пенсию за выслугу лет и достиг возраста, дающего право на страховую пенсию по старости на 31 декабря 2018 года.
Социальная выплата на первоочередные нужды (покупка одежды, обуви, продуктов питания, средств гигиены) предоставляется при условии, что среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего человека не превышает 20 000 рублей. Размер социальной выплаты не может превышать 15 000 рублей и определяется с учётом количества членов семьи.
— Также пенсионеры Тюмени, у которых доход не превышает 20 000 рублей, могут получить социальную выплату на приобретение, проведение ремонта бытовой техники и мебели, необходимой для нормальной жизнедеятельности человека. Размер выплаты определяется по фактическим, документально подтверждённым расходам заявителя и не может превышать 10 000 рублей. А если техника приобретается установленного перечня, то выплата не может превышать 20 000 рублей. Приказ руководителя департамента о перечне видов бытовой техники и мебели, необходимой для нормальной жизнедеятельности человека, и об их предельной стоимости размещается на региональном портале в составе сведений о муниципальной услуге, — пояснила Оксана Красовская.
В Горно-Алтайске в рамках постановления администрации города от 30.01.2025 № 6 предусмотрена социальная помощь в виде денежной выплаты на приобретение школьных принадлежностей, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости. Выплата предоставляется в сумме 2000 рублей малоимущим семьям, имеющим по не зависящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Алтай на дату подачи заявления.
Право на выплату предоставлено семьям, которые имеют в своём составе людей, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины); детей, не достигших 18-летнего возраста, а также старше этого возраста, обучающихся по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, до окончания ими такого обучения, до достижения ими возраста 23 лет; граждан с инвалидностью.
— В других регионах также имеется возможность оформить социальную помощь, в том числе и на продукты. Для оформления помощи пенсионер должен быть малоимущим или соответствовать требованиям регионального законодательства, в том числе муниципального (так как выплаты есть и по городам). За оформлением социальной помощи необходимо обратиться в органы социальной защиты населения. Также заявление можно подать в МФЦ (если есть договор) и через портал государственных услуг (если регламентом региона по оформлению услуги это предусмотрено), — добавила Оксана Красовская.