Бывшая жена Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина умерла на 55-м году жизни

Ксения Качалина, советская и российская киноактриса, родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Обучалась в Саратовской консерватории, а в 1995 году окончила ВГИК. Её кинодебют состоялся в 1991 году в фильме «Нелюбовь», после чего последовали роли в картинах «Дикая любовь», «Над тёмной водой», «Три сестры», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» и других. В личной жизни актриса состояла в фактическом браке с Иваном Охлобыстиным (1992—1996), а также была замужем за Михаилом Ефремовым (в разводе с 2004 года); их дочь — Анна-Мария (Аэм Тиллмари).