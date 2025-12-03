Умерла Наталья Веденина, вдова принца из Нигерии и звезда шоу Малахова

Умерла Наталья Веденина, российская вдова нигерийского принца, получившая известность после участия в шоу «Малахов». Об этом информировали в выпуске телешоу, который вышел в эфир 2 декабря.
Сообщается, что Ведениной было 58 лет, причиной смерти стала остановка сердца. Вдову нигерийского принца похоронили в Череповце, где она родилась и прожила большую часть жизни.
Подробности о том, как 50-летняя россиянка обворожила нигерийского принца, вышла за него замуж, шесть дней отмечала свадьбу в Африке и родила супругу двоих детей, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, супруг Ведениной умер Череповце в развлекательном клубе от остановки сердца, когда ему было 32 года.
После смерти супруга Наталье Ведениной предлагал руку и сердце житель Ганы, однако она вышла замуж за кондуктора из Новосибирска, который на 27 лет младше нее. Подробности здесь на KP.RU.