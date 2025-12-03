Ричмонд
Завершились пятичасовые переговоры Путина и Уиткоффа

Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа завершились. Беседа длилась почти пять часов. Об этом передает корреспондент URA.RU.

Срочная новость.

Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
