Первым делом — найти шамана

— Главная задача корпоративного антрополога в этом случае — понять, с какими из всех присутствующих в его жизни племен человек идентифицирует себя сам. Есть известный психологический тест, когда человека просят ответить на вопрос «кто я?» и продолжать отвечать, пока у него не закончатся все варианты. И по этим ответам можно понять, к каким «племенам» он себя относит. То есть, принадлежа формально к какому-либо подразделению или команде, человек может себя с ней не идентифицировать. И это плохо для подразделения. Ведь руководитель рассчитывает, что сотрудник отождествляет себя с командой, а он не воспринимает эту команду своей. А значит, он будет совсем иначе вкладываться в работу и совсем по-другому участвовать в общих мероприятиях. Поэтому забота любого племени — вовлечь участника. И это очень актуально сегодня. В хороших корпорациях борются за внимание человека, потому что там, где внимание человека — там и его сердце.