«Такую женщину трогать нельзя». Как новый Alphard Долиной собирает штрафы и попадает в аварии

Новый статус, старые привычки: 14 штрафов за полгода.
Пару недель назад певица Лариса Долина дала показания против курьера и четырёх дропов, которые участвовали в мошеннической схеме по отъёму у неё денег с недвижимостью. Все они получили реальные сроки от четырёх до семи лет. К зданию суда певица подъехала на новеньком минивэне Toyota Alphard с «блатным» номером серии О-МР. Такой автомобиль сейчас стоит около 15 млн. Life.ru изучил его историю. На дорогах России он находится около полугода. За это время минивэн набрал уже 14 штрафов, один из них неоплаченный. Дюжина штрафов за превышение скорости. Два — за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой, в том числе нарушение запрета на остановки или стоянку.
Получается, машину Долиной штрафуют чаще, чему пару раз в месяц. А в октябре её минивэн попал в ДТП, было столкновение с Volkswagen MULTIVAN.
Сейчас информация о штрафах открытая, поэтому легко выяснить, что иномарка Долиной лихачит. А вот на рубеже нулевых и десятых годов ситуация была другая.
«Меня не имеют права останавливать». Как Долина хвасталась спецдокументом.
В Сети всплыло старое интервью Ларисы Долиной, где она признаётся, что у неё есть «специальный документ» от «главного гаишника страны», не позволяющий её останавливать и штрафовать. Речь шла о «непроверяйке», которая выдаётся только сотрудникам МВД и используется при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Документ ограничивает досмотр и обыск машины. «Непроверяйка» позволяет водителю фактически делать на дороге всё что угодно. В нулевые и десятые годы эта корочка была очень востребована у богачей, известных людей и криминальных авторитетов.
— Меня не имеют права останавливать. Мою машину. Вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ, — похвасталась Долина. Это произошло 15 лет назад в передаче «Сто вопросов к взрослому».
Это Долина хвасталась «блатным» номером серии О-МР. Ранее эта серия принадлежала МВД, но в 2002 году служебный автотранспорт был переведён на синие номера, а почти вся серия оказалась на машинах богатых, знаменитых или авторитетных частников. Долина сама призналась, что «непроверяйка» ей помогала.
— Бывает так, что мы даже не успеваем переодеваться в другой костюм и прямо в концертном платье садимся в машину. И здесь иногда приходится нарушать правила, но мы очень извиняемся перед гаишниками всегда… Но меня не штрафуют за это, — на голубом глазу заявила певица.
Когда это интервью всплыло, медвежью услугу Долиной оказал её концертный директор Сергей Пудовкин. С одной стороны, он настаивает, что это было давно и сейчас никаких дорожных привилегий у неё нет. С другой, говорит абсолютно противоположное, словно специально хочет позлить народ:
— Все умные понимают, что такую женщину трогать нельзя. У Ларисы Александровны достаточно влиятельные друзья, которые сумеют поставить на место зарвавшихся подонков, — выдал Пудовкин.
От Тихвина до сцены: пересечения Долиной и генерала Госавтоинспекции.
В 2005—2015 годах «главным гаишником страны» служил генерал-полковник Виктор Кирьянов. 11 декабря 2015 года президент Владимир Путин освободил его своим указом от занимаемой должности. Виктор Кирьянов сам попросился в отставку, потому что в последнее время он совмещал службу в МВД с дипломатической работой — с 2014 года генерал был членом Консультативной группы высокого уровня по устойчивому транспорту при Генсекретаре ООН, поэтому часто летал в США. В системе МВД Кирьянов прослужил более 40 лет, пройдя путь от рядового милиционера до генерала-полковника полиции, замминистра.
СМИ пишут, что работа Кирьянова в ГАИ — ДОБДД — ГИБДД — это целая эпоха, в ходе которой и сложился имидж ведомства. Именно в этот период процветала торговля «блатными» номерами, «мигалками» и «непроверяйками», а в Госаавтоинспеции проходили масштабные антикоррупционные зачистки.
Виктор Кирьянов родом из города Тихвина Ленинградской области. У него там во владении торговые центры, сельскохозяйственные угодья, парковочные стоянки, рестораны, базы отдыха и даже местный Дом культуры. Всего на генерале доли в двадцати компаниях, которые в прошлом году принесли суммарно почти 1,7 млрд рублей дохода «грязными» и всего 53 млн «чистыми» (Данные сервиса «Спарк». — Прим. Life.ru). Любопытный факт: когда Ленинградская область праздновала юбилей в 2015 году, в Тихвине выступили Лариса Долина и Валерия, жена Иосифа Пригожина, который сравнил Долину с «распятым Христом». Из других топовых эстрадных звёзд был только Олег Газманов.
Ещё недавно Виктор Кирьянов также был президентом Российской автомобильной федерации и управляющим директором в одной известной госкорпорации. С первой должности он официально ушёл. Со второй неясно, но как минимум с сайта госкорпорации он исчез.
Дом на колёсах и Jaguar в подарок: на чём ездила неприкосновенная Долина.
В 2010 году певица обычно пользовалась роскошным офисом на колёсах Chevrolet Express Explorer Limited SE, сейчас новая такая машина стоила бы свыше 15 миллионов рублей. Это был дом на колёсах со спальней и гардеробной, на котором красовался госномер той же блатной серии О-МР. Видимо, это его «знали все гаишники». Также у Долиной был роскошный Jaguar XJR, который ей подарил один из бывших мужей. Цена такой машины — 100 тысяч долларов.
На фоне скандала с Долиной забавный пост выложила компания, которая занимается доставкой в Россию иномарок из Южной Кореи.
— Сегодня мы официально отказали Ларисе Долиной в покупке новой машины из Южной Кореи! Теперь, чтобы заказать автомобиль, вам потребуется показать паспорт, чтобы доказать, что вы не Лариса Долина, — сообщила компания.