«Такую женщину трогать нельзя». Как новый Alphard Долиной собирает штрафы и попадает в аварии

Пару недель назад певица Лариса Долина дала показания против курьера и четырёх дропов, которые участвовали в мошеннической схеме по отъёму у неё денег с недвижимостью. Все они получили реальные сроки от четырёх до семи лет. К зданию суда певица подъехала на новеньком минивэне Toyota Alphard с «блатным» номером серии О-МР. Такой автомобиль сейчас стоит около 15 млн. Life.ru изучил его историю. На дорогах России он находится около полугода. За это время минивэн набрал уже 14 штрафов, один из них неоплаченный. Дюжина штрафов за превышение скорости. Два — за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой, в том числе нарушение запрета на остановки или стоянку.