Пермские власти ужесточат прием на работу для мигрантов

В Прикамье планируют с 1 января 2026 года запретить иностранным гражданам, работающим по патенту, заниматься трудовой деятельностью в сферах здравоохранения, образования и курьерской доставки. Соответствующий проект указа губернатора Пермского края Дмитрия Махонина опубликован на сайте региональной администрации.

Для иностранных граждан в регионе закрывают социально-значимые отрсли труда.

«С 1 января 2026 года иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании патента, не смогут работать курьерами, а также в сфере образования и здравоохранения», — написано в документе. Данная мера призвана оптимизировать распределение трудовых ресурсов и снизить конкуренцию в социально значимых отраслях.

В настоящее время в Прикамье уже действуют ограничения для мигрантов на работу в ряде секторов экономики. Иностранным гражданам запрещено работать в сфере добычи нефти и газа, производства нефтепродуктов, а также осуществлять перевозки опасных грузов и пассажиров в общественном транспорте. Кроме того, им недоступна торговля напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, а также деятельность легкового такси.