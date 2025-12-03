Пермские власти ужесточат прием на работу для мигрантов

В настоящее время в Прикамье уже действуют ограничения для мигрантов на работу в ряде секторов экономики. Иностранным гражданам запрещено работать в сфере добычи нефти и газа, производства нефтепродуктов, а также осуществлять перевозки опасных грузов и пассажиров в общественном транспорте. Кроме того, им недоступна торговля напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, а также деятельность легкового такси.