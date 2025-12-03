«Эффект Долиной» появился при сдаче жилья в аренду — в Госдуме обеспокоены

Проблема действительно существует, хотя массовой тенденции пока нет. Если у арендатора нет никаких письменных доказательств, то он фактически лишается юридических механизмов защиты. А по закону, собственник сохраняет право пользоваться своим жильем, если в договоре найма прямо не указано обратное.