«Эффект Долиной» появился при сдаче жилья в аренду — в Госдуме обеспокоены

Пока россияне возмущались «эффектом Долиной» на рынке продажи недвижимости, в стране появилась новая похожая с арендой жилья. Собственники недвижимости стали обманывать арендаторов, ссылаясь на просчеты последних.
Депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с Lenta.ru отметил, что это происходит в тех ситуация, когда сделка проходит без какого-либо письменного оформления.
Проблема действительно существует, хотя массовой тенденции пока нет. Если у арендатора нет никаких письменных доказательств, то он фактически лишается юридических механизмов защиты. А по закону, собственник сохраняет право пользоваться своим жильем, если в договоре найма прямо не указано обратное.
Аналогичные случаи уже фиксируются по стране, например в Калининграде 76-летняя пенсионерка сдала жилье, а потом перебралась жить к арендаторам без их согласия.
Чтобы обезопасить себя, депутат рекомендует всегда заключать письменный договор.
— Где четко прописано, что помещение передается в пользование арендатору без совместного проживания с собственником, — говорит Якубовский.
Парламентарий отметил, что если подобные схемы со стороны собственников недвижимости будут повторяться, то в Госдуме обсудят дополнительные меры воздействия на ситуацию, чтобы защитить арендаторов недвижимости.
В частости, это могут быть более жесткие требования к письменному оформлению аренды, применение типовых договоров и иных инструментов, что обеспечит порядок на рынке.
2 декабря 2025 года стало известно, что жалоба на судебные решения о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной поступила на рассмотрение в Верховный суд, пишет 360.ru.
Тем временем, депутат Госдумы Ярослав Нилов, комментируя информацию о том, что народную артистку России Ларису Долину пригласили к участию в круглом столе в Госдуме, где 17 декабря обсудят правовые механизмы защиты граждан на рынке вторичного жилья, заявил в беседе с RT, что тогда необходимо пригласить и покупательницу Полину Лурье.
А благотворительный фонд, основанный дочерью Ларисы Долиной Ангелиной, был ликвидирован по иску управления Минюста РФ по Вологодской области. Почему закрыли фонд дочери Ларисы Долиной, рассказал юрист Дмитрий Кваша. Эксперт уверен, что хейт тоже сыграл свою роль, пишет Царьград.