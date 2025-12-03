Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова

Путин также напомнил, что в России с января 2025 года действует программа создания акционерной стоимости. Ее цель — добиться роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП к 2036 году. Такие целевые параметры закреплены в указе президента о национальных целях развития, подписанном в мае 2024 года. В рамках программы правительство, Банк России и крупнейшие эмитенты согласуют показатели эффективности для топ-менеджмента, ориентированные на рост стоимости компаний и защиту прав инвесторов.