Тюменские бульдозерист и экскаваторщик получили огромные премии в Москве

Бульдозерист и экскаваторщик из Тюмени стали лучшими в России.
Тюменские рабочие Михаил Журавлев и Ермек Жайсамбаев получили по миллиону рублей за победу во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Торжественная церемония награждения прошла 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства труда РФ.
«Встречайте победителей: Михаил Журавлев стал победителем в номинации “Машинист бульдозера”. Ермек Жайсамбаев занял первое место среди участников в категории “Машинист экскаватора”» — говорится в сообщении.
Победителям за первое место вручили по одному млн рублей. За второе место было предусмотрено полмиллиона, а за третье — 300 тыс. рублей. Всего на церемонии в Москве чествовали победителей по 20 профессиональным категориям.
По сведениям сайта «Тюменская линия», дипломы и сертификаты тюменцам на сцене вручил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев. Михаил Журавлев работает машинистом бульдозера шестого разряда в «Тюменской домостроительной компании». Ермек Жайсамбаев — машинист экскаватора шестого разряда, трудится в филиале АО «Мостострой-11».
Ранее тюменцы также становились победителями всероссийских конкурсов. Так, в Национальном центре «Россия» наградили Марселя Кадырова, руководителя компании «Тюменьнефтетехнологии», который выиграл федеральный конкурс «Молодой предприниматель России» в номинации «Экспортер года» за поставки химреагентов для нефтегазовой отрасли.