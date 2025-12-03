Тюменские бульдозерист и экскаваторщик получили огромные премии в Москве

Тюменские рабочие Михаил Журавлев и Ермек Жайсамбаев получили по миллиону рублей за победу во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Торжественная церемония награждения прошла 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства труда РФ.