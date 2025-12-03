Российские ученые придумали, как разгонять эффективность мозга на 25%

Ключевым элементом методики стала таргетная стимуляция определенных участков коры головного мозга. «Мы начали стимулировать определенные участки мозга у здоровых людей. Оказалось, что после 30-минутной сессии можно увеличить оперативную память в среднем на 20−25%. У кого-то меньше, у кого-то больше, но эффект есть», — рассказал Пирадов ТАСС. Он подчеркнул, что данные получены в контролируемых условиях и подтверждаются результатами тестов на запоминание и концентрацию.