«Ей рукоплескала Европа»: биография советской актрисы Ксении Качалиной, умершей на 55-ом году жизни в нищете

Личная жизнь актрисы была такой же яркой и драматичной, как и ее роли. В ее судьбе было три главных романа. Первый — с Иваном Охлобыстиным на съемках «Арбитра», который завершился его уходом к однокурснице Качалиной. Затем — брак с музыкантом Алексеем Паперным, распавшийся через пять лет. Расставание было трагическим: Качалина ушла от мужа беременной, а новорожденная дочка умерла, не прожив и трех дней. Третьей и самой публичной любовью стал Михаил Ефремов, за которого она вышла замуж в 2000 году и родила дочь Анну-Марию. Этот брак продлился четыре года. После развода актриса забрала дочь и уехала жить на Гоа, пытаясь найти успокоение в духовных практиках. Однако деньги закончились и Качалина вернулась с дочкой в Москву.