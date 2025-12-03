Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова о фондовом рынке России

Президент РФ Владимир Путин, говоря о капитализации российского фондового рынка на форуме ВТБ «Россия зовет!», отметил реакцию председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на его слова.
Он сказал, что надо повышать прозрачность управления акционерными обществами и поручил правительству до конца следующего года включить в программу создания акционерной стоимости крупнейшие госкомпании.
— Вот Эльвира Сахипзадовна кивает головой, ей это нравится. Мне тоже нравится, но мы должны смотреть на реальное состояние государственных компаний, учитывать все сложности, с которыми они сталкиваются, — сказал глава России.
Также Путин добавил, что по пути повышения прозрачности продвигаться, безусловно, необходимо, передает РИА Новости.
2 декабря индекс Мосбиржи упал на 1,1 процента и на минимуме достиг 2657,52 пункта. Позже снижение замедлилось до 0,62 процента, а котировки опустились до 2670,31 пункта. Это произошло на фоне заявления Владимира Путина о ситуации со странами Евросоюза. По словам аналитика «Финама» Максима Абрамова, сообщения о прибытии в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа для обсуждения урегулирования украинского конфликта не смогли поддержать настроения инвесторов.