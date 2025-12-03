В Совфеде отметили наградами юных свердловчан, проявивших мужество и героизм. Фото

Еще четверо подростков из Екатеринбурга — Аким Аргамирзаев, Александр Анисимов, Валерий Деменцов и Арсений Злыгостев — до прибытия пожарных пытались самостоятельно локализовать возгорание в доме на улице Братской, после чего участвовали в эвакуации детей и взрослых из горящего здания.